Scuole e ospedale, sono 19 i dipendenti no-vax che rischiano lo stipendio

Sono 19 i lavoratori pubblici no-Vax impiegati nei tre istituti scolastici dell’obbligo e nella sanità di Manduria che hanno ricevuto il preavviso dei cinque giorni dalle rispettive direzioni, con l’invito a vaccinarsi pena la sospensione senza stipendio. Il termine per le risposte scadeva per alcuni ieri e per altri oggi per cui non è possibile al momento stabilire l’esatto numero dei convinti sostenitori della non vaccinazione che saranno quindi messi a riposo senza retribuzione alcuna.

Alcuni dei preavvisati hanno già comunicato l'intenzione di immunizzarsi con la terza dose di vaccino, documentando l'avvenuta prenotazione, per cui sino a quella data potranno recarsi al lavoro presentando il green pass del tampone eseguito nelle 36 ore precedenti. Altri non hanno risposto e se non risponderanno entro oggi si aprirà per loro la misura più drastica prevista dalla normativa sul super green pass entrata in vigore lo scorso 15 dicembre. In tutti gli ambiti lavorativi pubblici indicati, esistono poi casi particolari di lavoratori che hanno presentato speciale dispensa dal vaccino per specifici e documentati casi previsti dalla legge.

La presenza più massiccia di non vaccinati destinatari degli avvisi, una decina circa, si registra nell’istituto comprensivo Michele Greco (scuole dell’infanzia primarie e medie); al secondo posto l’istituto Don Bosco con 4 dipendenti, tre al Prudenzano e due nella sanità.

Alla data del 16 dicembre, ultimo dato disponibile reso pubblico dal Comune di Manduria, i residenti contagiati manduriani dal coronavirus erano 50 mentre quelli in attesa di tampone o in quarantena erano 62. Tra questi ultimi la maggior parte riguarda studenti e personale delle scuole dove si sono registrati gli ultimi casi di contagio e quindi allontanati cautelativamente e sottoposti a test molecolare.

