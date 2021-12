Auto prende fuoco e blocca il traffico in centro

Traffico bloccato in centro a Manduria per l’incendio di un’autovettura. È successo all’ingresso di via per Maruggio a pochi metri dalla villa comunale. L’autovettura, un Suv, che probabilmente era parcheggiata su quella via, ha preso fuoco facendo alzare in pochi minuti una colonna di fuoco e fiamme visibili in lontananza.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Prima del loro arrivo il titolare di un esercizio commerciale della zona ha cercato di limitare i danni svuotando un estintore sulle fiamme. Non si conosce l'origine del rogo.

L’episodio ha provocato una lunga coda di traffico che ha paralizzato la circolazione in tutto il centro cittadino impegnando non poco gli agenti della polizia locale che hanno deviato gli automobilisti su percorsi alternativi.