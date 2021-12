Covid, contagi sempre in crescita, sfiorano i cento casi quelli in quarantena

Sempre più preoccupante la situazione dei contagi tra i manduriani. L’ultimo bollettino reso pubblico dal comune che risale al 6 dicembre, conta 47 positivi, 12 in più del precedente report del primo dicembre, e 98 in attesa di tampone affidati all’isolamento fiduciario.

Per quanto riguarda la provincia di Taranto, l’incidenza della positività è salita a 56 casi, dato identico a quello di Brindisi. In Puglia solo la provincia di Foggia ha un’incidenza più alta: 112 casi ogni 100mila abitanti. Poi -11% -33% Lecce è a quota 43, Bari a 36 e la Bat 32. In Italia vi sono solo altre cinque province con una incidenza più bassa di quella di Taranto: Ragusa con 47, Potenza con 40, Cagliari e Campobasso con 38 e Isernia con 18.

In questa settimana in Puglia si è registrato un incremento dei contagi del 27,6%, superiore anche alla media nazionale pari al 22.4%. E il numero dei casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti è salito a 117. Nonostante l'incremento dei contagi, però, resta sotto soglia di saturazione la percentuale di posti letto occupati in area medica (5%) e in terapia intensiva (4%).