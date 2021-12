La situazione igienica nelle marine manduriane oggi

Questa è la situazione igienica a San Pietro in Bevagna in questi giorni. E così tutte le marine di Manduria dove il servizio di raccolta evidentemente ha avuto un arresto o quantomeno un rallentamento.

Dalle immagini che arrivano in redazione e che vi proponiamo, si può notare che non si tratta di abbandoni di rifiuti del solito sporcaccione, ma di accumuli di buste lasciate con ordine nei consueti punti di raccolta, unici luoghi di smaltimento per chi non può o non vuole tenersi in casa l’immondizia.

Dalla quantità di spazzatura accatastata si può ipotizare che il diservizio dura da divers giorni.