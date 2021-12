Il Covid anche nell’istituto Don Bosco, una cinquantina in isolamento in attesa di tampone

Due scolaresche dell’Istituto Don Bosco di Manduria, con i rispettivi insegnanti, una sessantina di persone in tutto, sono state messe in quarantena per la presenza di uno scolaro contagiato dal coronavirus. A comunicare la misura di isolamento alle rispettive famiglie è stato il Dipartimento di prevenzione della Asl con una lettera in cui si comunica l’obbligo a non fare allontanare da casa il proprio figlio né di ricevere visite sino all’esito negativo del tampone molecolare.

In caso di mancata esecuzione del test e in assenza di sintomi, la quarantena è da considerarsi valida fino al termine dei 14 giorni conteggiati dalla data di ultimo contatto col caso confermato. Secondo lo studio del tracciamento, l’eventuale contatto con il ragazzo positivo sarebbe avvenuto in classe nei giorni dal 22 al 24 novembre.

Tutti gli studenti e docenti interessati al provvedimento di quarantena saranno sottoposti a test orofaringeo il 6 dicembre recandosi al drive through (tenda) allestito nel distretto socio sanitario di Manduria sulla via per Uggiano.

L’aggiornamento sui contagi a Manduria, da parte dell’amministrazione comunale, resta fermo al 22 novembre quando i positivi accertati erano 18 e 19 quelli in attesa di tampone.