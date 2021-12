Gli studenti con disabilità senza assistenza, il Tribunale condanna l’Ambito sociale e il Comune

Il Tribunale di Taranto ha ordinato all’ufficio territoriale dei servizi sociali (Ambito 7) e per esso al comune capofila di Manduria, l’assistenza specialistica scolastica per un alunno con grave disabilità cognitiva. Il bambino che frequenta la quarta elementare in una scuola di Sava, ha bisogno di figure specializzate nella comunicazione alternativa non verbale e nell’assistenza igienica personale. Attualmente l’unico sostegno disponibile è quello di un’operatrice socio sanitaria presente per un’ora al giorno. L’ordinanza del giudice dispone invece un apporto di 27 ore settimanali. A rivolgersi alla magistratura per ottenere un diritto costituzionale inviolabile, è stata la mamma del ragazzo, Fabiola Molendini, già «mamma coraggio» per aver condotto numerose battaglie per i diritti dei bambini con disabilità.

Attualmente è lei che assiste il figlio a scuola sostituendosi con il personale che manca. «Per farlo sono costretta a non lavorare» spiega la donna che lavora all’aeroporto di Brindisi. «Faccio quello che posso per non costringere mio figlio a stare lontano da scuola sempre per le solite mancanze del sistema», spiega Molendini che passa le giornate davanti ai cancelli della scuola frequentata dal figlio in attesa che la chiamino per affrontate le crisi del figlio. «Sono passati quindici giorni dall’ordinanza del giudice ma a quanto pare nemmeno quella servirà a niente, neanche di fronte alla legge esiste tutela», afferma delusa la mamma dello studente con disabilità.

La situazione denunciata non è l’unica in zona. «La mancanza del servizio di integrazione scolastica, vale a dire di tutte le figure specialistiche che permetterebbero la frequenza scolastica regolare a tutti i bambini e ragazzi con disabilità appartenenti allo stesso ambito territoriale, sono circa 130 tra cui 50 gravissimi come il figlio di Fabiola. Inadempienze gravi che si traducono in discriminazione nei confronti degli studenti problematici e fragili impossibilitati a frequentare regolarmente la scuola, ma anche dei genitori che non possono avere una propria vita lavorativa e sociale.

«Fosse una cosa improvvisa potrei anche capirli, ma questa è la seconda volta che un giudice ordina qualcosa che non viene eseguita», fa sapere ancora la combattiva mamma già firmataria di un precedente ricorso alla magistratura concluso con una ordinanza fotocopia di quella attuale. «Diritti negati e denaro pubblico per pagare le spese ai quali un ente territoriale, in questo caso l’Ambito 7 e il comune di Manduria – commenta la donna - viene condannato quando non eroga dei servizi necessari. Nel tentativo di tutelare tutti i diritti negati a mio figlio – racconta - mi era rimasto solo ricorrere nuovamente e in pochi mesi al Tribunale di Taranto». Due provvedimenti nel giro di sei mesi, 15 marzo 2021 e 15 novembre 2021, in entrambi i casi i ricorsi vengono accolti e condannano gli enti. «Nella maggior parte dei casi, su queste situazioni si tace, le motivazioni potrei immaginarle ma non le condivido», conclude la mamma coraggio che promette ancora battaglia sino a quando non avrà raggiunto il suo scopo. Intanto il Tribunale di Taranto ha condannato il comune di Manduria al pagamento delle spese pari a duemila euro.

Nazareno Dinoi