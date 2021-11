Con il furgone contro l'albero, tre feriti gravi sulla Manduria-Francavilla

Tre feriti gravi uno dei quali in prognosi riservata è il bilancio di un incidente stradale avvenuto l’altro ieri sera sulla Manduria Francavilla Fontana. Intorno alle ore 17 sul tratto di strada che costeggia lo stabilimento di calcestruzzi, un furgone Ford Transit con tre persone a bordo è uscito fuori strada andando a sbattere violentemente contro un grosso albero d’ulivo. Il mezzo furgonato fuori controllo ha percorso una cinquantina di metri nella terra prima di fermarsi contro il tronco che si è spezzato in due. Due uomini e una donna, tutti di nazionalità albanese, viaggiavano in direzione Manduria quando il giovane che era alla guida, probabilmente per la stanchezza, ha perso il controllo del mezzo.

Più grave di tutti è stato l’uomo che si trovava nella parte posteriore, a quanto pare sdraiato sul sedile, che è stato sbalzato in avanti finendo contro il parabrezza. La stessa traiettoria ha fatto la figlia di circa 25 anni distesa sull’altro sedile del furgone.

Gli automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi che sono arrivati subito. La centrale operativa del 118 ha allertato tre ambulanze partite da Manduria, Avetrana e Torricella che hanno prelevato i tre feriti. Il più grave di circa 55 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto avendo riportato dei traumi toracico e addominale chiusi mentre il conducente con la ragazza al Marianna Giannuzzi di Manduria. Nessuno dei feriti era in coma. E’ toccato agli agenti della polizia municipale della città Messapica occuparsi dei rilievi che serviranno a tracciare una dinamica esatta dell’incidente e ad evidenziare eventuali responsabilità.

I vigili urbani al comando della commissaria Miriam Mancarella hanno provveduto anche ad informare il magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Taranto che ha disposto il sequestro del Ford Transit. I tre albanesi rientravano a Manduria dopo una giornata di lavoro.