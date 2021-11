Gremito di adolescenti ieri, il piazzale antistante della chiesa Maria Santissima di Uggiano Montefusco ha detto così addio a Flavio. “Non ci capacitiamo. Aveva sempre un sorriso per tutti”, dichiarano amici e conoscenti di Flavio Nardelli, l’adolescente che lo scorso 24 ottobre a soli 17 anni ha deciso di togliersi la vita nella sua abitazione di Uggiano Montefusco, piccola frazione di Manduria.

“Non crediamo possibile abbia potuto compiere un gesto del genere”, concludono con lo sguardo nel vuoto. Sono scossi, i compagni di banco e di uscite di Flavio che non riescono a farsi una ragione sull’accaduto. Un ragazzo allegro e molto vivace “che, però, negli ultimi giorni - si lascia scappare un suo coetaneo - era più triste del solito”. Flavio frequentava un istituto alberghiero e proprio in divisa da chef, ieri 31 ottobre, i suoi amici hanno deciso di sfilare durante la cerimonia funebre, uno accanto all’altro con in mano palloncini bianchi.

La ragione del suicidio non è chiara, si parla di un amore non corrisposto. Intanto la Procura della Repubblica per i minorenni di Taranto ha aperto un fascicolo senza indagati, presagio di una probabile chiusura degli atti con nessuna attribuzione a terze persone.

