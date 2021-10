Morire a 17 anni, orrore a Manduria

La comunità di Uggiano Montefusco, frazione di Manduria, è sconvolta per la morte di un diciassettenne del posto che domenica sera aveva tentato di uccidersi impiccandosi ad un albero del cortile di casa. Flavio Nardelli, diciassette anni a luglio, ha cessato di vivere ieri pomeriggio nella rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove era stato ricoverato dopo essere stato soccorso dal 118. La causa dell’insano gesto sarebbe una delusione d’amore. Quella stessa sera pare che il ragazzo avesse ricevuto l’ennesimo rifiuto dalla sua ex fidanzata che festeggiava il compleanno. Una delusione troppo forte, insopportabile a cui non ha saputo reagire.

A trovarlo penzoloni con la corda al collo e privo di sensi era stata sua madre che ha immediatamente allertato i soccorsi. L’intervento dei sanitari era servito a far ripartire il cuore e permettere così il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Taranto dove Flavio è stato subito ricoverato con la prognosi riservata. Cinque giorni senza mai riprendere conoscenza con i primi in cui si era acceso un barlume di speranza subito spento dai successivi esami tac di controllo che non davano più speranze.

Ieri pomeriggio i medici della rianimazione che avevano iniziato le procedure per la verifica della morte cerebrale hanno chiesto ai parenti l’autorizzazione per l’espianto degli organi. In un primo momento i genitori che vivono separati avevano rifiutato ma poi, all’ultimo minuto, si sono decisi a donare gli organi del figlio che sono stati espiantati nella stessa nottata. La sua giovane età e l’idoneità di tutti gli organi impiantabili permetterà una nuova vita a molte persone in attesa di un organo.

La notizia della morte di Flavio ha lasciato senza parole non solo chi lo conosceva. Giovedì sera la comunità parrocchiale di Uggiano Montefusco aveva dedicato una serata di preghiera al termine della messa serale. Numerosissimi i messaggi di cordoglio su Facebook e di vicinanza ai genitori e al fratello del ragazzo. «Una madre non può seppellire un figlio! Riposa in pace piccolo. Uggiano si stringe attorno a te Corina e a tutta la vostra famiglia», si legge in uno dei tanti post pubblicati sul gruppo Facebook degli uggianesi.