Covid, manduriana non vaccinata in gravi condizioni in rianimazione

Ci risiamo. Dopo la pausa estiva con l’evidente calo dei contagi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dall’ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto arriva una brutta notizia: una manduriana contagiata dal coronavirus è ricoverata in rianimazione e le sue condizioni sono considerate critiche. Si tratta di una donna di 56 anni che non si era vaccinata, non si sa se per scelta o per altre ragioni. Il suo organismo non immune, comunque, è stato preso di mira dal virus che ha trovato terreno facile per replicarsi e provocare sintomi gravi.

Ricoverata prima all’ospedale Marianna Giannuzzi, le sue condizioni sono repentinamente peggiorate tanto da costringere i sanitari a trasferirla intubata nella terapia intensiva Covid del Moscati dove i medici si sono riservata la prognosi.

E’ il primo caso di un contagio con sintomi gravi (quelli ricoverati per pochi giorni al Giannuzzi erano quasi tutti non vaccinati), in questa stagione in cui le temperature basse e la tendenza a vivere meno all’aperto, favoriscono la circolazione e l’attecchimento del virus.

Attualmente a Manduria i contagiati noti, quelli cioè che sono stati tamponati perché hanno presentato sintomi o che si sono sottoposti al test perché privi di green pass, sono 14 ed altri quattro si trovano in isolamento in attesa di tampone (dati pubblicati sulla pagina Facebook “Manduria info emergenza virus” gestito dal comune e aggiornati al 24 ottobre).

Lo stesso numero di contagiati si contano anche nel vicino comune di Sava il cui sindaco, Dario Iaia, l’altro ieri, ha diffuso un appello pubblico su Facebook rivolto ai suoi concittadini raccomandando loro il rispetto delle misure di prevenzione. Ha ricordato inoltre che la pandemia non è finita e che il virus continua a circolare. Nella stessa occasione, il sindaco di Sava ha invitato i suoi concittadini che non si sono ancora vaccinati a farlo quanto prima.

Tornando a Manduria, si rammenta che quasi 2 manduriani su 10, nella fascia d’età dai 12 anni in poi, non hanno ancora fatto nemmeno una dose di vaccino. Ancora di più, si può calcolare 4 su 10, coloro i quali possiedono solo una dose. A questi si aggiungono poi i bambini da zero a 11 anni che non rientrano ancora nella fascia dei vaccinabili.