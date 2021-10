Palo della luce si abbatte sulla litoranea, pericolo per pedoni e automobilisti

Un palo della pubblica illuminazione con la relativa lampada si è abbattuto questa mattina sulla litoranea della marina di Manduria. La caduta è avvenuta mentre il tratto di strada, all’altezza del ponte sul fiume Chidro, era percorso da alcune persone che effettuavano jogging le quali sono state miracolosamente sfiorate.

La pesante struttura taglia in due la carreggiata e si trova proprio all’uscita di una curva per cui si teme per l’incolumità degli automobilisti.

I residenti della zona che hanno allertato le forze dell’ordine lamentano l’assenza di manutenzione degli impianti che oltre a non essere funzionanti (la litoranea è sempre al buio) rappresentano così un pericolo più tangibile e grave.