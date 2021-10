La corsa per salvare una gatta ferita rifugiata nello scantinato di un'abitazione abbandonata

Si contano i minuti per salvare un gatto ferito che dopo essere stato investito da un'autovettura si è rifugiato nello scantinato di un’abitazione abbandonata a Manduria dal quale non riesce più ad uscire. L’abitazione disabitata si trova in via Custoza in pieno centro abitato.

Il gruppo di animalisti dell’associazione “Anpana” della responsabile Ines Tripaldi, da ieri sta cercando di recuperare il felino che verserebbe in gravi condizioni. «Inutili le richieste di aiuto che abbiamo inoltrato agli uffici della polizia municipale che si rifiuta di allertare i vigili del fuoco», fanno sapere le attiviste di Anpana che questa mattina sono tornate alla carica con le richieste di intervento alle istituzioni.

«La gatta è in grave pericolo e da questa mattina non la sentiamo più miagolare», fanno sapere preoccupate le animaliste che hanno anche tentato di entrare nella cantina da cui proviene un odore di marcio e sembrerebbe piena di rifiuti. «Non ce ne andremo sino a quando non arriveranno i vigili del fuoco epr salvare la gatta ferita», promettono le gattare più preoccupate che mai. Nella foto, la gatta ferita nello scantinato.