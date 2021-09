Mezzo in manovra sfonda il portone e crolla parte del recinto de giardino dei Passionisti

Fortunatamente solo danni materiali e nessuna persona ferita nel crollo del portone in ferro e parte del muro di cinta del giardino dei padri Passionisti di Manduria. A quanto pare un mezzo pesante, pullman o camion, nel fare manovra lo avrebbe sfondato allontanandosi subito dopo.

È accaduto intorno alle ore 18 di oggi. Il punto esatto è quello che si affaccia sul piazzale antistante la ferrovia Sud Est di Manduria al termine di viale Mancini. Un luogo molto frequentato e di passaggio oltre ad essere il capolinea dei pullman di città.

Sul posto oltre ai vigili urbani anche i vigili del fuoco che verificheranno la stabilità del resto della vecchia muratura.

La pesante recinzione che racchiude la chiesa e l’enorme proprietà dell’ordine religioso ha già dato problemi in passato. Nel 2018 una tempesta di vento e acqua fece crollare una trentina di metri di recinto dal lato via San Paolo della croce. Un anno dopo un grosso albero di pino si spezzò finendo sulle auto parcheggiate sempre sullo stesso lato. Poco dopo un altro cedimento di muto dalla parte opposta (lato passaggio a livello) costrinse il comune a diffidare i proprietari a consolidare l’opera. Oggi è toccato al pesante portone che per fortuna si è abbattuto nella parte interno del giardino.