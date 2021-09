Macchia scura sui fondali del Chidro, la Capitaneria transenna la zona

Una macchia scura sui fondali alla foce del fiume Chidro che si espande verso il litorale. È questo quello che i tanti bagnanti e turisti ancora a San Pietro in Bevagna hanno potuto notare e che ha impedito loro l’opportunità di godere il mare cristallino che quella zona di litoranea offre. L’area infatti è stata circoscritta e delimitata per impedirne l’accesso in attesa dei risultati dei campioni prelevati dalla Capitaneria di Porto.

La parte dei fondali con l’inquietante chiazza di colore marrone scuro è stata transennata da miliatri della Guardia Costiera di Campomarino di Maruggio. I vigli urbani e il comune di Manduria non hanno adottato nessuna misura per imepdire la balneazione in quel tratto né per capire l’origine del fenomeno. I vigli urbani ieri erano all’oscuro di tutto.

A quanto pare a sollevare il problema sono stati gli stessi bagnanti che a proprie spese avrebbero raccolto campioni che hanno inviato ad un laboratorio privato per le analisi.