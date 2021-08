Mamma gatta investita, è caccia ai gattini appena nati a San Pietro in Bevagna

A San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, è scattata la ricerca dei gattini appena nati rimasti soli per la morte di mamma gatta che li allattava. A lanciare l’appello è stata Ines Tripaldi, referente per Taranto e provincia dell’associazione “Anpana”, che ha diffuso su Facebook la triste storia della nidiata che rischia di morire di fame e dell’uccisione della madre investita da un’auto il cui conducente non si sarebbe fermato per soccorrerlo.

«Ha lasciato dei gattini da soli e non sappiamo dove», scrive l’animalista nel suo post che mostra la foto della gatta investita. Tripaldi racconta anche di come una famiglia di turisti nel loro primo giorno di vacanza abbia cercato di salvare la gatta investita portandola in una clinica veterinaria dove purtroppo non ce l’ha fatta. Sarebbero stati i veterinari ad accorgersi che la felina aveva appena partorito e che aveva il latte pronto per allattare i suoi cuccioli nascosti da qualche parte.

È così partita la corsa contro il tempo per salvarli. «Mi rivolgo a tutti coloro che possono o vogliono dare una mano. La mamma gatta sfortunata è stata investita vicino piazza dell'ex seminario dei frati benedettini d'Aversa a San Pietro in Bevagna (di fronte alle giostre)», scrive Ines Tripaldi invitando chi volesse dare un amano per le ricerche a contattarla al numero 3926554260.