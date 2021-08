Le trappole pericolose sulla spiaggia e nell’abitato di San Pietro in Bevagna

Due situazioni di grave pericolo per l’incolumità della popolazione e dei bagnanti ci viene segnalata da San Pietro in Bevagna. Il primo caso riguarda un palo di cemento della rete pubblica che si sta sfaldando e rischia di crollare; il secondo pericolo è rappresentato dalla presenza sulla spiaggia libera della zona Chidro di residui di una rete d’acciaio seminascosti dalla sabbia con spezzoni appuntiti che affiorano a filo di calpestio. Scarsamente visibili di giorno, vere e proprie trappole quando è buio.

Il primo caso si trova nella centralissima Via delle Viole dove da cinque anni i residenti denunciano lo stato di degrado in cui versa un grosso sostegno della rete pubblica. Quest’anno i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo rimuovendo i calcinacci più pericolanti ma il rischio rimane perché, dome si può vedere dalle immagini, l’intera struttura ha perso la copertura esterna di cemento mettendo allo scoperto i tondini di ferro arrugginiti e irrimediabilmente ammalorati. «Siamo preoccupati perché qui giocano dei bambini», si lamentano gli abitanti dell’abitazione sul cui marciapiede ricade il palo pericolante, una famiglia manduriana che da anni vive e Torino e che ogni anno trascorre le ferie a San Pietro. «Quest’anno però – dice il capofamiglia – la condizione del palo è davvero preoccupante e se qualcuno non rimedierà saremo costretti l’anno scorso a non tornare».

A lamentarsi delle trappole sotto la sabbia del fiume Chidro sono invece i bagnanti abitudinari di quel tratto di litorale. «Vorrei segnalarvi una pericolosa situazione nei pressi del fiume Chidro», ci scrive uno di loro che ci invia anche le foto. «La cosa raccapricciante – spiega - è che hanno pensato di mettere le strisce blu e non hanno provveduto a togliere questa rete altamente pericolosa oltretutto vicino ad una pseudo spiaggia per disabili». In effetti non è la prima volta che il nostro giornale, sollecitato dai bagnanti, segnala la pericolosità di quella rete-trappola, senza purtroppo nessun risultato.