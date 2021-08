Era l'imprenditore manduriano del legno il motociclista vittima dell'incidente di questa notte

E’ Romano Vassallo l’imprenditore manduriano di 31 anni deceduto questa notte in un incidente stradale avvenuto sulla Monacizzo Pulsano. Era a bordo di uno scooterone quando per cause in corso si accertamento è uscito fuori strada. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro se non che non sono coinvolti altri mezzi.

L’episodio mortale è avvenuto prima della mezzanotte di ieri ma solo dopo un paio d’ore il suo corpo è stato trovato dai familiari che non vedendolo arrivare si erano messi alla sua ricerca. Lascia la moglie e due figli molto piccoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 che ha potuto constatare solo il decesso avvenuto con molta probabilità sul colpo.

A quanto pare il trentunenne, figlio di una famiglia di imprenditori molto noti a Manduria per la loro attività nel campo della lavorazione del legno (la loro azienda realizza scale, gazebo ed altri arredi da giardino), era atteso a casa di alcuni parenti distante circa un chilometro dal luogo dell’incidente dove avrebbe dovuto trascorrere la vigilia di ferragosto. Era lì che l’attendava anche la moglie e le due figlie.

Il suo corpo è stato portato nella notte nella camera mortuaria del cimitero di Lizzano dove nella giornata di oggi sarà prelevata e portata a Manduria pe ri funerali che con molta probabilità si terranno domani.