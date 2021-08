Ancora sangue sulle strade, un morto e tre feriti in due incidenti, tutti manduriani

Un manduriano di 31 anni ha perso la vita questa notte sulla Monacizzo Pulsano. Viaggiava a bordo di uno scooterone quando per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada. Il suo corpo senza vita è stato trovato vicino allo scooter, inutili i soccorsi. L’uomo era originario della provincia di Brindisi ma lavorava a Manduria dove viveva con la moglie.

Ieri sera invece intono alle 20,30, sulla Manduria mare direzione Borraco, due autovetture si sono scontrate provocando due feriti, una coppia di manduriani che era diretta al mare dove avrebbe trascorso la vigilia di ferragosto. Quasi incolume il guidatore dell’altra autovettura. Le due autovetture, una Panda e una Fiat Tipo si sono scontrate frontalmente. I due feriti, marito e moglie, sono stati trasferiti con l’ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, le loro condizioni non sono gravi. Il giovane a bordo della Fiat Panda non è stato ricoverato.