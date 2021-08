Videosorveglianza pubblica spenta per incuria

Il sistema pubblico di videosorveglianza di Manduria è spento. Vanto delle passate amministrazioni, la rete di telecamere che garantisce la sicurezza urbana ed è ottimo deterrente per gli episodi criminali o semplicemente vandalici, è fuori uso perché il comune non ha rinnovato il contratto di assistenza. In pratica, all’insaputa della popolazione, le uniche videocamere che funzionano sono quelle delle Ztl che catturano le targhe degli automobilisti indisciplinati a cui inviare la multa.

Una situazione «a dir poco assurda» la definisce il consigliere capogruppo dei Progressisti, Domenico Sammarco che sull’argomento ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore al ramo.

«Un sistema a garanzia della sicurezza dei cittadini – dichiara Sammarco -, non può non funzionare per il disinteresse dell'amministrazione Pecoraro che dimentica colpevolmente di rinnovare contratti utili alla città, spendendo invece senza freni soldi pubblici per cose inutili, come le casette di legno vuote della marina manduriana costate oltre 30mila euro».

Il piano di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza, spento per inerzia da chi amministra la città, è stato finanziato nel 2010 dal Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo”.

L’amministrazione dell’epoca approvò il cofinanziamento necessario e nel 2014 il sistema di videosorveglianza è entrato in funzione. In questo modo la pubblica amministrazione con l’ausilio delle forze di polizia ha sinora garantito una maggiore sicurezza attraverso una percezione tangibile della stessa da parte della cittadinanza.

Nel 2020, prima che s’insediasse l’attuale amministrazione verde-grillina, la commissione straordinaria ha approvato un nuovo progetto che prevede il potenziamento dell'attuale rete pubblica di videosorveglianza con l’estensione del servizio nelle zone ancora scoperte del territorio comunale e delle sue frazioni e marine. Il piano esecutivo che prevede una spesa di 250 mila euro, permetterà di accedere ai finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dell’Interno del Ministero dell'Economia e Finanze. Si ricorderà che di questo nuovo finanziamento si è fatto fregio l’attuale sindaco Pecoraro attribuendosi meriti di chi lo aveva preceduto.

A quanto pare, però, oltre a non aver ancora fatto niente per accaparrarsi quei 250mila euro, l’amministrazione Pecoraro non è stata in grado neanche di far funzionare l’esistente. «Che si ripristini immediatamente l’impianto di videosorveglianza – chiede Sammarco - a garanzia della maggiore sicurezza e incolumità dei cittadini e dei turisti presenti in questo periodo dell’anno».