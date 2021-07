Momenti di follia e di panico a Torre Colimena per dei colpi di pistola scacciacani tra la folla

Momenti di panico ieri sera a Torre Colimena, marina di Manduria, per dei colpi di pistola, pare una scacciacani, esplosi da un giovane di Avetrana che si trovava in uno stato confusionale.

Dopo la pericolosa esibizione che per fortuna non ha provocato feriti ma solo tanto spavento nell’affollata località marina, il giovane pistolero è entrato in un ristorante e si è accasciato apparentemente privo di sensi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che e una pattuglia di poliziotti del commissariato di Manduria che hanno scortato l’ambulanza sino al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi dove il giovane è stato visitato e dimesso dopo terapia. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.