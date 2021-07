Ordinanza del sindaco: Contagi Covid in aumento, mascherina anche alla movida

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha firmato ieri un’ordinanza che estende l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’esterno nei luoghi frequentati dalla movida e nelle vicinanze del centro vaccinale di via Sorani.

«In diverse zone centrali della città durante la “movida” – si legge nell’ordinanza -, sono state rilevate situazioni in cui il distanziamento appare non garantito; l’afflusso di turisti nelle strade cittadine, nelle piazze e nel centro storico – prosegue l’atto sindacale -, può creare situazioni occasionali in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito» mentre «le varianti del virus da Covid-19 risultano a contagiosità particolarmente elevata; il tasso di positività registrato negli ultimi giorni in Puglia tende all’aumento», avverte il primo cittadino che inserisce tra i luoghi a rischio di assembramento anche le zone antistanti la sede vaccinale del liceo classico. «Presso l'hub vaccinale – scrive Pecoraro -, sono state accertate situazioni di affollamento per l’attesa all’esterno con code che si estendono su via Sorani e strade adiacenti».

Per tutto questo si ritiene, pertanto, necessario «dover disporre l’obbligo dell’uso della mascherina in occasione dell’attesa all’esterno dell’hub vaccinale ed in particolare in via Sorani e nelle vie adiacenti, nonché nelle strade cittadine, nelle piazze e nel centro storico ove si creino situazioni anche occasionali in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito». Resta lo stesso obbligo ad usare la mascherina anche durante le manifestazioni di spettacolo e intrattenimento compresi nel programma degli eventi estivi.