"Una persona in difficoltà tra le onde", scattano le ricerche a Torre Ovo

L’allarme lanciato da alcuni ragazzi che avrebbero visto una persona in difficoltà tra le onde ha fatto scattare le ricerche nel mare di Torre Ovo, marina di Torricella. La richiesta di aiuto è arrivata al centralino della Guardia Costiera di Taranto che ha fatto partire le operazioni. Natanti della capitaneria di porto e un elicottero della Marina Militare attrezzato per il volo notturno stanno scandagliando lo specchio di mare indicato.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Torricella e della compagnia di Manduria. Al momento la ricerca non ha dato nessun risultato e a quanto pare non ci sarebbero state denunce di scomparsa. Le luci dell’elicottero e delle imbarcazioni che illuminano il tratto di mare interessato hanno richiamato alcuni curiosi sulla spiaggia di "Bagno dei Cavalli". Smentita per il momento la notizia circolata sui social di un ragazzo trovato privo di vita in mare.