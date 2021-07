Vigili del fuoco di Manduria sottodimensionati, scatta la protesta e lo sciopero

Sarà una lunga e bollente estate per il Comandante di Taranto, incalzato non solo dai sette Sindaci dei comuni serviti dal Distaccamento Vigili del Fuoco di Manduria preoccupati, a ragione, da un evidente abbassamento dei livelli di sicurezza del territorio, a causa dell’incapacità del Comando di garantire in maniera efficace i servizi di supporto del distaccamento, ma anche dalla stessa UIL PA VVF Taranto che ha aperto una vertenza conclusasi con la dichiarazione di sciopero, viste le risposte assolutamente insoddisfacenti del dirigente.



Debole, confusionaria e contraddittoria è apparsa sin da subito la difesa del Comandante di Taranto che prima sostiene una carenza di organico del 22% a danno del distaccamento di Manduria, rispetto al 2% della sede Centrale e del distaccamento cittadino Taranto città, poi ha il coraggio di parlare di “gestione del Comando che deve essere unitaria ai fini del dimensionamento del dispositivo di soccorso”.



“Ci vuole davvero un bel coraggio a sostenere che si tratta di una gestione unitaria” fanno sapere dalla UIL PA VVF “In realtà si tratta di mancanza di rispetto per un territorio sacrificato. Il suo violare decreti e circolari interne sta mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Per il bene di tutti, è meglio che questo Comandante vada via da Taranto il prima possibile! E’ bene che tutti sappiano che quanto accaduto all’autofficina di Sava, così come riportato dai mass media, potrà accadere ad ognuno di noi!”.



“Gli abbiamo fornito un lunghissimo elenco di episodi in cui il personale di Manduria è stato mandato in altre sedi di servizio, ma non ci ha saputo dare una sola valida motivazione, nonostante questi provvedimenti abbiano determinato la grave soppressione dei servizi di supporto, infatti” incalzano i sindacalisti “su 120 turni di servizio l’autobotte di Manduria è stata operativa solo 18 turni, effettuando 29 interventi di soccorso tecnico urgente! Per comprenderne l’importanza, basti pensare che l’autobotte della sede centrale, che copre tutta la provincia, in due mesi ha effettuato 49 interventi”.



“E’ evidente che questa nostra vertenza non tutela solo i cittadini di questo versante, ma quelli di tutta la provincia” chiarisce Pierpaolo Girardi Segretario Provinciale Vicario della UIL PA VVF Taranto “tutte le volte che viene soppressa l’autobotte di Manduria, è costretta ad intervenire quella della sede Centrale, lasciando così scoperta l’intera provincia, se succede un’emergenza a Taranto per rientrare, il supporto impiega lo stesso interminabile tempo che ci ha messo per raggiungere Manduria, non meno di 40 minuti, questo lo hanno compreso bene anche i nostri colleghi che prestano servizio a Taranto che sollecitano affinché il distaccamento abbia supporti indipendenti ma, stranamente, non il loro Comandante non vuole proprio capirlo”.



“Abbiamo già lanciato l’hashtag #IOSTOCONIVIGILIDELFUOCO ed oltre ad una prima giornata di sciopero, organizzeremo una conferenza stampa con le TV ed i giornali ed una serie di sit in di protesta. Oltre all’importante partecipazione di numerosi sindaci particolarmente attenti alla sicurezza dei loro concittadini, abbiamo sin da subito registrato la vicinanza della popolazione indignata per questa situazione”.

Ufficio stampa Uil Pa VVF