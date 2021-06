S'impossessa dell'ambulanza del 118 e aggredisce il personale, arrestato avetranese

Comunicato dei carabinieri - Nella notte del 28 giugno 2021 aveva approfittato della momentanea distrazione dell’equipaggio di una autoambulanza del servizio 118 intervenuto per soccorrere, in un abitazione privata, una persona anziana che aveva accusato un malore, per impossessarsi del veicolo di soccorso.

Prontamente bloccato dal predetto personale sanitario con il quale ha ingaggiato una colluttazione procurando allo stesso delle lesioni personali, successivamente refertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale “M. Giannuzzi” di Manduria con una prognosi di gg.7, ha fatto desistere dall’intento di allontanarsi dal luogo con l’autoambulanza.

Era in corso ancora la colluttazione, quando, giunti sul posto i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Manduria, hanno proceduto a bloccare l’esagitato, successivamente identificato in M. C. 44enne, censurato avetranese. L’uomo, del cui gesto non ha saputo dare alcuna giustificazione, veniva tratto in arresto per tentata rapina, lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio e su disposizione del P.M. di turno della Procura jonica, veniva tradotto presso la propria abitazione ove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari.