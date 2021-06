Rifiuti nelle marine, fenomeno indecente e pericoloso, le proteste dei lettori

Continuano ad arrivare in redazione immagini di angoli delle marine di Manduria invasi dalla spazzatura. In questo caso non di materassi e suppellettili varie che andrebbero smaltiti nell’isola ecologica (che tra l’altro non c’è) ma che incivili continuano barbaramente a gettare ovunque, ma di normale rifiuto solido urbano contenuto nelle buste.

Fenomeno che aumenta soprattutto nel fine settimana quando le famiglie, proprietarie di case al mare o villeggianti mordi e fuggi, decidono di trascorrere il weekend sulla costa per ripulire gli alloggi o semplicemente per pranzare e cenare lì.

Non rientrando ancora nell’elenco delle vie servite dal ritiro porta a porta fornito al personale della GialPlast (due o tre, pare, per tutti i 18 chilometri di costa), o non avendo ancora a disposizione i bidoncini dell’indifferenziata, queste famiglie non sanno dove conferire la spazzatura. Le marine manduriane, per scelta dell’amministrazione comunale, sono del tutto prive di cassonetti che potrebbero perlomeno contenere il fenomeno. L’unica soluzione è quella di portarsi in macchina il rifiuto per differenziarlo e conferirlo nel proprio comune di residenza, ma non tutti lo fanno.

Il risultato è quello che è sotto gli occhi di tutti e che molti lettori ci mostrano e ci scrivono. Oggi è il caso del manduriano Leonardo Fanuli, autore delle foto di via Primo Maggio Centro commerciale di San Pietro e del villeggiante barese, proprietario di casa al mare e quindi contribuente manduriano, Michele Lorusso il quale ci mostra la situazione dell’angolo della sua strada e scrive: