Incendio nel Parco: “disastro annunciato”

«Un disastro annunciato» viene definito da una guida turistica, l’incendio scoppiato ieri all’interno del Parco archeologico dei Messapi di Manduria. Una scintilla la cui origine è impossibile sapere, ha dato il via alle fiamme che hanno bruciato l’intera area archeologica a ridosso della circumvallazione Taranto-Lecce. Questa volta il vento ha contribuito poco alla veloce propagazione del fuoco ben alimentato dalle erbe infestanti che ricoprivano abbondantemente l’intero sito. Un rischio calcolato e previsto dai gestori del Parco che da tempo sollecitavano al comune i lavori si sfalcio e pulizia proprio per evitare eventi come quello accaduto.

«Lettere, comunicazioni, perfino suppliche e ci siamo messi a strappare l'erba anche a mani nude», continua nel suo sfogo uno degli accompagnatori turistici abilitati che ieri si è affrettato ad aprire i cancelli dell’area storica per permettere l’ingresso ai mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Manduria sono intervenuti con due autobotti e tre squadre che hanno impiegato un paio d’ore prima di circoscrivere e spegnere l’incendio. Per tutto il tempo delle operazioni, le pattuglie della polizia stradale e dei vigili urbani hanno provveduto ad interrompere il transito sulla circumvallazione invasa dalle alte colonne di fumo che rendevano nulla la visibilità. Fortunatamente il vento soffiava dalla parte opposta di una residenza sanitaria per anziani situata proprio a ridosso della zona archeologica.

I responsabili del consorzio «Cuore Messapico» che gestisce il Parco per conto del Comune, assicurano che il percorso dei visitatori non è stato compromesso dall’incendio e che a breve il sito sarà accessibile al pubblico. La ripresa delle attività di guida, interrotta dallo stato pandemico, era stata fissata per i primi di giungo ma alla luce di quanto accaduto il taglio del nastro potrebbe spostarsi di qualche giorno.

I componenti del gruppo operativo «Cuore Messapico», composto da guide turistiche certificate dalla Regione Puglia e archeologi, non ha fatto ancora un bilancio dei danni. Il fuoco potrebbe aver danneggiato le staccionate di legno che delimitano il percorso dei visitatori, tuttora in fase di montaggio, e la riproduzione di una capanna Messapica fatta con pareti in pietre incastrate una sull’altra e copertura in travi di legno.

