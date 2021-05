Un altro bambino delle elementari contagiato dal coronavirus

Mentre i contagi a Manduria diminuiscono costantemente (mercoledì erano 191 i manduriani positivi, 17 meno rispetto al giorno prima con altri 58 in isolamento), il virus continua a contagiare i più piccoli.

E’ di oggi la notizia di un contagio registrato in una scuola elementare di Manduria che costringe la direzione scolastica a sospendere provvisoriamente le lezioni in presenza in una scuola di Manduria. Per ora il fermo riguarda la sola giornata di lunedì in attesa che il Dipartimento di prevenzione della Asl di Taranto comunichi il programma di isolamento e quarantena. L’istituto in questione è il comprensivo «Prudenzano» di Manduria. La dirigente Anna Laguardia appena le hanno comunicato la positività di un alunno di 7 anni, ha firmato la circolare che impone la sospensione precauzionale delle attività in presenza per il giorno 17 maggio di due classi delle elementari.

Nella comunicazione fatta arrivare alle famiglie, s’informa che «in attesa delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione che arriveranno presumibilmente nella giornata lunedì – si legge –, la sospensione delle lezioni in presenza, necessaria per la classe seconda D, è ritenuta opportuna anche per la seconda C al fine di evitare agli alunni i disagi rivenienti dalle supplenze ai docenti assenti per quarantena cautelare che, invece – si precisa – potranno rogare la didattica a distanza dalle proprie abitazioni».