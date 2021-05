L’attacco alla "Voce" passa attraverso i social: "Vuoi bene a Manduria? Non seguirla più"

«Più saremo, meglio è e ricordate che ogni vostro “mi piace” è un guadagno per il gestore de La Voce di Manduria strapiena di pubblicità, pensateci bene prima di mettere il like». Così l’amministrazione del cambiamento intende reprimere e togliere l’ossigeno (la pubblicità) alla stampa libera (e fastidiosa).

È questa, evidentemente, l’offensiva organizzata da elementi di spicco dello staff del sindaco Gregorio Pecoraro evidentemente infastiditi dalla campagna di onestà e trasparenza sul «vaccino facile» a cui il nostro giornale sta dando ampio spazio.

Non avendo altri mezzi per sopprimere la stampa scomoda, il cosiddetto «governo del cambiamento» e della cultura ha aperto un gruppo chiuso su Facebook intitolato: «Vuoi bene a Manduria? Non seguire più La Voce di Manduria». Nato il primo maggio, in dieci giorni di condivisioni e inviti ad aderire, il gruppo contava ieri 73 utenti, tutti più o meno legati ad esponenti di primo grado e loro familiari dell’amministrazione Pecoraro con una spiccata prevalenza grillina.

Tra i nomi più in vista, classificandoli per importanza del ruolo che rivestono nel governo cittadino, si legge quello del portavoce e social media del sindaco Pecoraro, Roberto Dostuni e della capo dello staff del sindaco, Valeria Stano (assunta dal comune su chiamata diretta del sindaco e senza concorso). Fanno inoltre parte del gruppo l’assessore al Commercio, Isidoro Mauro Baldari con suo padre Andrea Baldari i quali, per fare numero, hanno aderito anche con la pagina dell’azienda di famiglia «Vineria Baldari»; c’è poi Luigi Cascarano, consigliere del M5S intercettato dall’antimafia mentre chiedeva appoggi elettorali al boss; Michele Matino, consigliere e capogruppo consigliare di Città Più (Lista elettorale del sindaco); Vito Perrucci, consigliere e capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle; i candidati non eletti del Movimento 5 Stelle Semmi Polimeno, Rino Lacaita, Gregorio Greco; i candidati non eletti del Movimento democratico per Manduria della famiglia Baldari, Pierpaolo Lamusta e Domenico Scialpi; e ancora Monica Marinosci, avvocatessa manduriana attivista grillina di lungo corso; Fulvio Perrone, dipendente comunale, dirigente di Legambiente e fratello dell’assessora all’Ambiente, Ketty Perrone. Ed altri parenti e amici. Il sindaco Pecoraro e gli altri esponenti della giunta e della maggioranza dovrebbero prendere le distanze da queste inizative.

Il gruppo è chiuso, per cui solo gli iscritti possono leggersi tra di loro. Riportiamo comunque uno dei loro post che qualcuno ci ha passato per misurare il livello delle chat: «Il lettore tipo del giornalino ha una cultura sotto la media».

Riteniamo che l’offensiva dello staff del sindaco contro il nostro giornale rappresenti un grave attacco alla libertà e all’indipendenza dell’informazione. Esso, inoltre, offende e discredita la testata che dirigo per cui valuterò ogni possibile azione in altre sedi.

Nazareno Dinoi