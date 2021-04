Lo stato dei contagi e dei ricoveri in Puglia e a Manduria

Nelle ultime 24 in Puglia sono stati registrati 1.282 nuovi casi positivi al Covid: 502 in provincia di Bari, 116 in provincia di Brindisi, 152 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 186 in provincia di Lecce, 279 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. I decessi in provincia di Taranto sono stati 12.

I pazienti ricoverati nei reparti Covid di tutta la provincia sono 331 dei quali 20 in rianimazione. L’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ospita attualmente 63 persone, 7 dei quali in gravi condizioni nella terapia intensiva.

Dall’ultimo bollettino reso pubblico dal Comune di Manduria datato 22 aprile, i manduriani positivi a quella data erano 276 e 178 quelli in isolamento in attesa di tampone.