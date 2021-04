Acqua di falda inquinata, la discarica presenta il conto ai manduriani

Le acque di falda per un diametro di tre chilometri tutt’attorno alla discarica gestita da «Manduriambiente Spa», sono inquinante. Lo ha certificato l’Arpa Puglia, l’agenzia regionale per l’ambiente che ha analizzato i pozzi spia a monte e a valle dell’impianto manduriano dove conferiscono rifiuti 17 comuni del bacino orientale ionico e almeno altrettanti di altre province pugliesi. Dai risultati sono emerse concentrazioni oltre il limite (dai documenti resi pubblici non sono indicati i valori), di sostanze con effetti neurotossici e pericolosi per la salute come manganese, nitriti, cianuri liberi e azoto ammoniacale. L’Arpa ha comunicato i risultati al comune di Manduria il 22 dicembre scorso ma solo ieri il sindaco Gregorio Pecoraro ha firmato l’ordinanza che vieta sino al 31 dicembre 2021, l’utilizzo per l’uso umano, irriguo e di abbeverata per animali delle acque di falda dei pozzi ricadenti nell’area interessata.

In data 13 gennaio e 3 febbraio scorsi, l’amministrazione comunale ha promosso incontri in videoconferenza con Asl, Arpa e Provincia di Taranto per valutare gli interventi da mettere in campo ulteriori indagini e accertamenti sulle acque di falda attraverso l’effettuazione di campioni analitici anche su matrici alimentari e produzioni agricole che utilizzano acque di falda emunte. Questo al fine di determinare gli eventuali rischi per la salute umana. Nel confronto tra gli esperti sono state quindi individuate le aree limitrofe alla discarica da tenere sotto controllo in considerazione della loro vocazione agricola costituita da colture arboree, seminative, pascoli e terreni incolti, oltre che da insediamenti civili costituiti da case sparse.

Nell’attesa di queste nuove indagini si è quindi deciso di attuare tutte le misure di prevenzione e tutela della salute umana al fine di salvaguardare le matrici ambientali e ridurre il potenziale pericolo per l’ambiente e la salute pubblica dall’inquinamento della risorsa acquifera e la possibile contaminazione della matrice suolo.

A far scattare l’ordinanza, poi, è stata l’ultima comunicazione degli organi di controllo sanitario (Dipartimento di prevenzione, servizi di igiene degli alimenti, sanità pubblica e sanità animale della Asl), inviata al comune in data 9 aprile nella quale si propone al sindaco Pecoraro l’adozione del provvedimento «di inibizione dell’emungimento e utilizzo, per l’uso umano, irriguo e di abbeverata per animali delle acque dei pozzi siti nella stessa area». Accolto l’invito, il primo cittadino ha effettivamente firmato l’atto che ordina ai proprietari e ai conduttori dei suoli ricadenti nel perimetro di 1500 metri dalla discarica Manduriambiente in contrada «La Chianca» di non utilizzare l’acqua dai pozzi. La salubrità delle colture, così come i mangimi di qualsiasi natura prodotte nella stessa area, devono essere certificate con accertamenti analitici per ogni partita, eseguiti in laboratori autorizzati e con prova accreditata. Nella stessa ordinanza il sindaco obbliga il gestore della discarica, «Manduriambiente Spa» ad effettuare a proprie spese e in accordo con Arpa e Dipartimento di prevenzione Asl, ulteriori indagini per verificare l’attuale concentrazione degli inquinanti già rilevati.

Nazareno Dinoi