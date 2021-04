Due anni fa moriva Cosimo Stano, un solo ricordo sulla sua porta

«23 aprile 2019 – 23 aprile 2021. Antonio Cosimo Stano, Manduria non ti dimenticherà mai». Così la scritta su un foglio attaccato ad un mazzo di fiori lasciati ieri sull’uscio di casa del pensionato manduriano morto proprio due anni fa, come ieri, dopo aver subito una serie di aggressioni da parte di alcuni giovani (la cosiddetta banda degli orfanelli) che poi postavano i video nelle chat su whatsapp.



A ricordate ieri il terribile episodio di violenza minorile che due anni fa ha colpito l’intera nazione per la crudeltà delle immagini diffuse via social, è stato il manduriano Danilo Dinoi che ha postato un breve video mutuo sulla sua pagina Facebook. Nessun ricordo da parte elle istituzioni tantomeno della chiesa situata proprio di fronte casa dello sfortunato pensionato che Manduria pare aver già dimenticato.



Per la sua morte il Tribunale per i Minori di Taranto ha concesso la messa alla prova per periodi tra i due anni e i tre anni (in base alla gravità delle accuse) ad 11 minorenni, giudicati con il rito abbreviato. Fra di loro anche un 17enne, per cui il procuratore per i minori Antonella Montanaro si era opposto alla messa alla prova, evidenziando la sua "indole violenta".