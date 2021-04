Troppi contagi ad Avetrana, il comune blinda la piazza principale

Centoundici residenti attualmente positivi al coronavirus compreso il sindaco Antonio Minò che si trova in isolamento fiduciario, ed altri 86 in attesa di tampone. Avetrana decide così di blindare i luoghi di aggregazione per evitare assembramenti ma anche il semplice transito e l’uso delle panchine della piazza principale del paese. Sono le ultime misure adottate dal vicesindaco, Alessandro Scarciglia, che sta reggendo le sorti del comune in sostituzione del primo cittadino contagiato dal virus. Il sindaco reggente ha quindi dato disposizione ai vigili urbani di interdire al pubblico Piazza Giovanni XXIII, cuore pulsante e punto di aggregazione della cittadina sulla punta estrema del versante orientale della provincia di Taranto.

Gli agenti di polizia urbana hanno così recintato l’intero perimetro della piazza con il nastro nastro e rosso che impedisce l’attraversamento.

La preoccupazione tra la popolazione è molto alta anche per i primi decessi per Covid avvenuti nelle ultime ore e per la positività al test registrato su una bambina delle elementari. Per questo Scarciglia ha emesso anche un’ordinanza che sospende le lezioni in presenza delle scuole avetranesi di ogni ordine e grado.

È sempre lui, inoltre, a diffondere raccomandazioni alla cautela e al rispetto delle norme sul distanziamento sociale. «Cari concittadini, pochi suggerimenti che possono essere fondamentali», si legge in un suo recente post affidato ai social dove elenca le cose da fare e da non fare per evitare il contagio. «Stiamo in casa se siamo positivi; stiamo in casa se abbiamo avuto contatti con positivi, anche se stiamo bene; se abbiamo sintomi dobbiamo informare il medico curante; non dobbiamo avere paura di contattare il medico e non ci si deve spaventare della possibilità di restare in casa, ne va della nostra salute e di quella dei nostri cari; se abbiamo sintomi, non dobbiamo per nessun motivo curarci da soli; evitiamo qualsiasi tipo di contatto con persone estranee al nucleo familiare. riduciamo le occasioni per fare la spesa, utilizzando orari meno affollati».

Il livello di rischio ad Avetrana è cresciuto repentinamente in pochi giorni. Basti pensare che sino a dieci giorni fa il comune era quello con il minor numero di contagiati di tutta la provincia di Taranto. Qualche focolaio, non ancora individuato, ha poi diffuso il virus che le autorità locali tentano di circoscrivere e bloccare in tutti i modi.

Nazareno Dinoi