"Riaprire in sicurezza", in piazza la protesta dei commercianti

Con lo slogan «Il Futuro non (si) chiude» si è tenuta questa mattina a Manduria, nel rispetto di tutte le norme anti-contagio e in assoluta sicurezza, la manifestazione di protesta dei commercianti che aderiscono a Confcommercio.

La categoria è scesa pacificamente in piazza per dimostrare la sofferenza del settore strangolato dal lockdown e dalle restrizioni pandemiche. Assieme a chi da settimane hanno dovuto abbassare le saracinesche, erano presenti anche quelli che hanno potuto lavorare per stare al fianco dei colleghi più in sofferenza.

I manifestanti guidati dal presidente cittadino di Confcommercio, Dario Daggiano, quello provinciale Leonardo Giangrande e dal direttore provinciale di Confcommercio Taranto, Tullio Mancino, hanno rivendicato la riapertura nel segno della sicurezza, ristori celeri per tutti e eliminazione delle tasse locali per la ripartenza dell’economia. Hanno risposto all’appuntamento i commercianti delle delegazioni di Manduria, Sava, Avetrana, Maruggio, Torricella, Fraganano e Lizzano.

«Siamo pronti a ripartire», ha scritto su Facebook Lara Panessa, l’imprenditrice manduriana rappresentante della categoria ospitalità extra albrghiera, una delle più penalizzate della filiera turistica da mesi col fiato sospeso.