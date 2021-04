Altri contagi a Manduria anche tra i dipendenti comunali, il sindaco chiude il comune per un giorno

Altri contagi nel municipio di Manduria. Dopo il dipendente dell’area contabile, uno o più persone addette alla portineria sono risultati positivi al coronavirus.

Il sindaco Gregorio Pecoraro ha disposto pertanto la chiusura di tutti gli uffici per la sola giornata di oggi per permettere le operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti.

Intanto la pagina Facebook «Manduria info emergenza virus» gestita dall’assessora ai Servizi sociali, Fabiana Rossetti, ha pubblicato i dati dei contagi in città. Alla data del 9 aprile i manduriani contagiati dal Covid erano 238, 4 più rispetto alla precedente rilevazione, ed altri 184 in attesa di tampone posti in isolamento fiduciario.