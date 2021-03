Oggi pomeriggio i funerali di Giuseppe Maggi

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 i funerali di Giuseppe Maggi, l’infermiere manduriano di 52 anni deceduto ieri notte all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico ricostruttivo.

Il rito funebre si terrà nella chiesa di San Giovanni Bosco a Manduria. A celebrarla sarà il parroco don Dario De Stefano. Per le norme anti contagio, la chiesa può contenere al massimo 80 persone e non sono previste condoglianze né saluti ai familiari al termine delal funzione.

La salma di Giuseppe si trova da ieri mattina nella camera ardente del cimitero di Manduria. Alle 15,30 di oggi il carro funebre la porterà direttamente in chiesa passando davanti alla sua casa in via Uggiano dove rallenterà l'andatura senza fermarsi. Numerosissime le attestazioni di cordoglio dei manduriani. L’infermiere era molto conosciuto e apprezzato in città per la sua professione sanitaria e l'innata disponibilità verso il prossimo. Nella passata amministrazione era stato anche consigliere comunale.

A Maggio dello scorso anno era stato colpito da una emorragia cerebrale che lo ha tenuto prima in coma e poi in uno stato vegetativo che negli ultimi tempi sembrava offrire spiragli di speranza ai familiari che lo hanno assistito costantemente. Da alcuni mesi era ricoverato in un centro per il recupero neurologico di Crotone da dove, una quindicina di giorni fa era stato trasferito per essere sottoposto all’intervento neurochirurgico a Taranto. Una nuova emorragia lo ha portato via inaspettatamente. Lascia la moglie e due figli e tantissima tristezza nei tanti che lo hanno conosciuto.