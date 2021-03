Piero Queen "no mask" multato anche a Manduria: «io come Gesù Cristo»

Appena arrivato a Manduria, con ancora in tasca il foglio di via, una specie di Daspo urbano disposto dal questore di Imperia, Pietro Milone che gli vieta per tre anni di tornare a Sanremo, il Freddie Mercury manduriano, all’anagrafe Pietro Epifani, ha collezionato la quarta multa perché non indossava la mascherina. A fermarlo nella centralissima piazza della sua città, sono stati ieri pomeriggio gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato che lo hanno identificato contestandogli la violazione del Dpcm sulle misure anti pandemiche.

Un’altra multa da 280 euro che si sommerà alle precedenti tre dello stesso importo e per la stessa infrazione che Piero Venery (questo il suo nome d’arte), ha collezionato nei suoi tre giorni nella città del festival dove si è esibito a favore di ogni telecamera o telefonino che fosse, in cerca di notorietà. Naturalmente sempre senza mascherina. «Altrimenti i baffi non si vedono e poi nasconde il volto di Freddy Mercury che mi sono cucito addosso», si giustifica ogni volta l’artista con le forze dell’ordine che lo richiamano al rispetto delle regole. «Tanto non le pagherò», afferma lui spavaldamente. «Dovrei preoccuparmi per 280 euro perché non ho la mascherina? Sono un evasore, a me interessa far vivere il cantante dei Queen con i suoi iconici baffi», ha dichiarato il manduriano in una delle tante interviste che si è guadagnato a Sanremo.

Essere la reincarnazione di Freddie Mercury, costi quel che costi, è la sua ossessione. E dopo il fermo della polizia di Sanremo che lo ha portato in commissariato, il suo sacrificio ha toccato punte estreme: «Tutto va come deve andare, che io ricordi successe anche ad un certo Gesù Cristo», scrive Pero Queen su uno dei suoi tanti profili Facebook.

Nazareno Dinoi