Troppi contagi tra i giovani, Maruggio chiude tutte le scuole per una settimana

Troppi contagi e quarantene anche tra i giovani. Per questo motivo il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, ha firmato stasera un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del suo comune.

Leggendo l’ultimo report della Prefettura sulla situazione dei contagi in tutti i comuni della provincia di Taranto, il primo cittadino di Maruggio (mentre il suo omologo di Manduria creava assembramenti in piazza - LEGGI QUI), ha deciso la sofferta ma necessaria misura a tutela dei propri concittadini.

Di seguito il suo commento.

Ci ho pensato tanto.. non è stata una scelta facile.. so di creare problemi ad alcuni genitori ma ho il dovere di proteggere la salute di tutti !

Non si sono mai registrati tanti casi a Maruggio quanti ce ne sono adesso ed è per questo che, a seguito dei nuovi positivi e delle quarantene presenti in ambito scolastico, anche alla luce delle nuove raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico circa la chiusura delle scuole al superamento di una certa soglia di contagi (da noi superata abbondantemente) ho firmato stasera un’ordinanza per la chiusura di TUTTE le scuole presenti sul territorio (infanzia, elementari, medie e superiori) !

Per una settimana le scuole a Maruggio rimarranno chiuse per evitare di far salire ancor di più la nostra piccola curva dei contagi !

Rivaluterò domenica prossima se rinnovarla o meno!

E se questo non basterà, la prossima settimana inizierò a chiudere anche le piazze ed a limitare gli orari di uscita !

Spero di non arrivare a tanto ma se sarà necessario non esiterò a farlo per il bene di tutti !

Vi prego di scusarmi ma è l’unica cosa che posso fare.. Voi potete fare molto più di me.. indossare le mascherine, igienizzare spesso le mani e tenere sempre la distanza fisica di sicurezza da chiunque !

Amici miei.. ancora pochi mesi e saremo tutti vaccinati.. stringiamo i denti ancora un po’.. siamo tutti stanchi di questa situazione ma non possiamo mollare proprio alla fine.. vi prego.

Alfredo Longo