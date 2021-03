Gli assembramenti inutili e pericolosi di chi dovrebbe dare l'esempio

Perché in tempi di pandemia i giovani non dovrebbero affollare i luoghi della movida e le zone balneari nei weekend e i bambini non dovrebbero accalcarsi nei parchetti giochi non sanificati se chi amministra la città e dovrebbe dare l’esempio non tiene conto dei regolarmente e delle leggi?



E’ la sconfortante considerazione che viene di fare guardando le immagini di un evidente assembramento di questa sera sulla Piazza Garibaldi affollata di assessori, consiglieri comunali e loro parenti e sostenitori, con sindaco Gregorio Pecoraro in testa, tutti calamitati in un punto per dimostrare solidarietà ad un problema nobile, guarda caso proprio di natura sanitaria, come l’iniziativa promossa dalla “Federazione Italiana Uniamo” con la collaborazione di Telethon, per ricordare la giornata delle malattie rare.

E non è una novità per i manduriani. Dopo le foto di gruppo e quella di coppia con artisti e le ripetute esibizioni in luoghi pubblici senza mascherina, questa volta il sindaco Pecoraro ha ignorato, l’articolo 1, comma 8 del decreto legge 33 del 16 maggio 2020 Convertito in legge (“legge”, sindaco) numero 74 del 14 luglio 2020.





Che così recita: «E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici…».

Ma proprio sull’andamento dei dati epidemiologici in città si apre il grande dibattito che solo a Manduria è diventato un mistero grazie proprio alla volontà del primo cittadino di omettere frequentemente o ritardare o dare a metà l’informazione sui dati ufficiali della Prefettura-Asl.

Calza a pennello, infine, un parere sul tema espresso dall’ex sindaco manduriano, Enzo Caprino, dal titolo: «I controlli che non ci sono». Caprino scrive. «I contagi aumentano anche a Manduria e la cosiddetta variante inglese colpisce i più giovani. Tutto questo sembra assodato. Accade a Manduria che tanti, tantissimi giovani si riuniscano e non portino quasi mai la mascherina. È sufficiente, soprattutto nei fine-settimana, farsi un giro nel centro storico per accorgersi di come stiano le cose. Ecco allora che è arrivato il momento per dire a questa indolente ed incapace amministrazione di fare qualcosa: attivare con i vigili urbani un controllo serio per disincentivare questi comportamenti».

Parole e soluzioni in linea con le leggi, purtroppo irrealizzabili soprattutto nell’ultima parte in cui si prospetta un cortocircuito istituzionale qualora davvero le forze di polizia locale dovessero intervenire per «disincentivare questi comportamenti».

Nazareno Dinoi