Incidente al solito incrocio sulla Manduria - Maruggio

Ancora un incidente stradale questa sera, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone, sulla Manduria - Maruggio. All’altezza del solito incrocio con la strada che porta a Uggiano Montefusco (nei pressi di Artigiana Lampadari), due autovetture si sono scontrate violentemente per cause da accertare.

I due conducenti sono rimasti feriti, il più grave quello che era alla guida di una Ford che è stato trasportato dall’ambulanza del 118 e ricoverato per accertamenti all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria e i vigili urbani che hanno dovuto deviare il traffico in quel momento molto intenso dovuto ai rientri dalla passeggiata pomeridiana lungo la litoranea favorita dalla giornata di sole.