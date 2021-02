Cartelle pazze anche dalla Asl

Stanno arrivando anche a Manduria, come in tutti i comuni della provincia di Taranto, le sanzioni pecuniarie da parte della Asl nei confronti dei cittadini che non avrebbero comunicato la disdetta delle visite ambulatoriali precedentemente prenotate. A quanto pare, però, con delle anomalie che avrebbe rilevato l’avvocato manduriano, Daniele Capogrosso, fautore di una diffida indirizzata alla Asl per nome e per conto di una decina di manduriani, suoi assistiti, destinatari delle lettere d’invito a pagare. Secondo il legale la richiesta della Asl sarebbe illegittima perché in molti casi la presunta infrazione avrebbe superato i cinque anni oltre i quali si prescrive.

I casi trattati dalla Asl, infatti, sono relativi agli anni compresi tra il 2011 e il 2017. Capogrosso inoltre si appella all’impossibilità per gli utenti di poter dimostrare di avere disdetto la prenotazione in quanto avvenuta telefonicamente e quindi priva di ricevuta. «Inoltre – fa notare l’avvocato nella diffida indirizzata alla Asl - è la stessa Asl di Taranto che sulla ricevuta della prenotazione indicava per iscritto di conservare “per almeno sei mesi il numero di cancellazione che le verrà comunicato a riprova dell’avvenuta operazione per non incorrere nelle sanzioni previste». Quindi anche in questo caso l’obbligo di conservare la ricevuta sarebbe abbondantemente scaduto. In un caso trattato dallo stesso studio legale, infine, c’è quello di una signora che non ha mai disdetto la visita ma è stata regolarmente eseguita dallo specialista del quale conserva ancora il referto.

In una nota la Asl rammenta «che il cittadino è tenuto a conservare il codice di disdetta per sei mesi, ma questo stesso codice, ove il cittadino abbia effettivamente eseguito correttamente la disdetta, è sempre a disposizione della Asl e quindi recuperabile dall’operatore Cup. Per questo - si precisa - che, attraverso il sistema informatico, sono state trasmesse lettere alle sole posizioni senza una disdetta o una valida disdetta (ovvero esercitata nei termini prescritti) presente nel sistema informatico aziendale. I cittadini in possesso di documentazione che attesti l’avvenuta disdetta nei termini di legge o l’avvenuta esecuzione della visita prenotata e contestata (es. copia referto) – aggiunge la Asl - possono presentare la documentazione e/o ricorso presso le strutture amministrative che hanno inviato la lettera per ottenere la cancellazione del debito o la sua rimodulazione. I dati della struttura ASL trasmittente, compresi telefono, email, pec, sono riportati in alto a destra nella lettera ricevuta».