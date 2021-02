Il tuffo nel Chidro sotto la neve per il primo anniversario di matrimonio

Nel giorno di San Valentino ha voluto festeggiare il primo anniversario del suo anniversario nella maniera che in pochi sono in grado di fare: un bagno sotto la neve nelle gelide acque del fiume Chidro, marina di Manduria, mentre il termometro toccava lo zero.

Ha 34 anni si chiama Francesco ed è di Manduria il protagonista della più romantica e gelida attestazione d’amore alla moglie nel giorno dedicato a tutti gli innamorati accidentalmente caratterizzato dal clima siberiano che ha imbiancato le coste salentine e gran parte della Puglia.

Per chi non lo sapesse, le acque del fiume manduriano sono così fredde che per molti risultano essere insopportabili anche in pieno agosto.

Nazareno Dinoi