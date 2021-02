Caccia all'inquinamento ambientale: “il drone ha catturato una zona sospetta”

Una vasta aera scavata, grande quanto due campi di calcio e profonda all’incirca tre metri, con il fondo macchiato da segni di liquido scuro scaricato di recente. (Le immagini su www.lavocedimanduria.it). In un’altra zona non molto distante, altre tracce di sversamento al suolo di materiale grigiastro scuro con striature più chiare. Sono alcune immagini riprese dal drone con cui un gruppo di ambientalisti manduriani sta scandagliando in questi giorni i terreni intorno alla città Messapica. L'idea è dell'associazione manduriana «Azzurro Ionio» presieduta dallo storico ambientalista Francesco Di Lauro, avvocato e referente tarantino del Wwf, curatore della parte civile dell’organizzazione World Wide Fund Italia nel processo «Ambiente svenduto» sui presunti inquinamenti provocati dall’ex Ilva giunto alle battute finali.

Con gli attivisti della sua associazione locale e un esperto di voli con drone munito di apparecchio, Di Lauro ha avviato questa indagine dai risultati a quanto pare concreti. Le immagini riprese dall'occhio elettronico ad altissima risoluzione, hanno immortalato delle zone dove sarebbe stato scaricato del materiale di sospetta origine. «Il drone - fanno sapere gli autori dell'indagine in un comunicato stampa -, ha permesso l'individuazione di alcune aree dell'agro di Manduria all'interno delle quali, a giudicare dalle riprese effettuate, si stanno compiendo o compiuti reati ancora gravi».

Le immagini più sospette riguardano la vasta area quadrata, scavata di recente nel terreno, dove degli sconosciuti avrebbero scaricato sostanza nerastra liquida ben visibile dall’alto. Il vascone ha forma e caratteristiche simili alle opere irrigue per la raccolta di reflui depurati da utilizzare per l’agricoltura, ma senza impermeabilizzazione. Le foto del drone, nitidissime, mostrano uno scivolo che permette l’ingresso di veicoli nella vasca. Di Lauro è convinto di essere sulla pista giusta ma non si esprime ancora sulla possibile natura di quegli sversamenti. «Prima dobbiamo completare il giro e raccogliere altri dati, poi prepareremo un esposto che presenteremo agli organi preposti», fa sapere l’avvocato ambientalista che non svela le coordinate dell’enorme scavo. L’area sorvolata è molto ampia e comprende i terreni incolti e cave dismesse che si trovano sulla Manduria San Cosimo alla Macchia e confinano con i territori dei comuni di Oria e Erchie.

Trovandosi di fronte a grandi opere impossibili da tenere nascoste a lungo, gli ambientalisti di «Azzurro Ionio» lanciano l’appello: «diciamo a tutti coloro che da decenni subiscono questi gravi reati ambientali che è giunto il momento di alzare la testa e denunciare alle forze dell'ordine o segnalare alla nostra associazione ogni circostanza che può permettere di risalire ai responsabili di reati punibili anche con la reclusione».

A far partire l’originale indagine aerea è stato il fenomeno dei cattivi odori che periodicamente invadono l’intera città di Manduria e il suo circondario. L’intenzione era quella di sorprendere con il drone attività illecite che giustificassero la puzza, ma quello che è stato scoperto per ora sono i segni evidenti che qualcosa di sicuramente non igienico e pulito sia stato gettato in vari punti dell’agro manduriano e in particolare nella grande piscina con lo scivolo carrabile.

Nazareno Dinoi