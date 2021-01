Gatto scomparso e ritrovato ucciso, presentata denuncia alla polizia

E’ stata presentata ieri alla polizia di Stato del commissariato di Manduria la denuncia contro gli ignoti responsabili dell’orrenda morte del gatto scomparso e ritrovato 4 giorni dopo completamente scuoiato all’interno di una busta di plastica. «Fatela anche voi, tutti coloro che lamentano la scomparsa del loro amico a quattro zampe, il problema è serio e va denunciato», scrive su Facebook il proprietario del gatto che dopo un primo momento di indecisione ha deciso di presentarsi ai carabinieri per denunciare l’accaduto.

Dopo la scomparsa (il gatto non si era allontanato mai da casa), la sua famiglia aveva fatto pubblicare un appello sulla pagina Facebook de La Voce di Manduria e una signora che lo aveva letto ha chiamato dicendo di aver fatto la macabra scoperta in un terreno nei pressi della casa di riposo “Sant’Anna” a Manduria.

«Mi sono recato sul posto ed ho constatato l’effettiva presenza del mio gatto senza vita in condizioni pietose», scriverà il proprietario nella denuncia dove descrive le raccapriccianti condizioni del gatto. «Era totalmente scuoiato e privo di manto e a breve distanza sono riuscito a rinvenire le parti mancanti dell’animale come la pelliccia violentemente tagliata». E ancora. «Dalle evidenze circa le circostanze che hanno determinato la morte del felino, appare chiaro – si legge nella denuncia – che la stessa è stata causata da condotte disumane attraverso l’uso di attrezzi taglienti idonei ad infierire con crudeltà e violenza».

Sulla pagina Facebook dove ha pubblicato integralmente la sua denuncia, il protagonista dell’orrenda vicenda spiega così la sua decisione. «Quanto più si denuncia – scrive - tanto più si potranno aiutare le forze dell'ordine a trovare i bastardi colpevoli di questi scempi su povere creature dolci e innocenti».