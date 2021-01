Strage di gatti sulla litoranea, la rabbia dei residenti

Continua la strage di gatti investiti dalle auto che sfrecciano lungo la litoranea salentina di San Pietro in Bevagna. Il drammatico fenomeno avviene con sempre maggiore frequenza all’altezza dell’incrocio con il centro commerciale dove esiste una numerosa colonia felina assistita da un gruppo di famiglie che nella località balneare manduriana ci abitano tutto l’anno. Ed è proprio una di queste che decide di denunciare sui social l’accaduto.

«Cara amministrazione del comune di Manduria – scrive su Facebook Giuseppe Perrucci - per l'ennesima volta è stato investito un gatto sulla litoranea nelle vicinanze della pizzeria Red Rose il Rifugio. Nell’ultimo mese – prosegue Perrucci – han fatto la stessa fine un numero tale di gatti che non riusciamo più a contare. Per questo – prosegue il cittadino -, chiediamo quanto prima dei dissuasori di velocità o un autovelox in quella zona».

Il manduriano che parla a nome di altri animalisti della zona, si dice pronto ad installare a sue spese dei cartelli con la scritta: “attenzione, attraversamento cani e gatti”. La richiesta di aiuto è stata condivisa sulla pagina Facebook del sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro.