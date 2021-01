Covid, numeri fuori controllo a Manduria con 232 attualmente positivi

Il sindaco Gregorio Pecoraro, come da ultimo bollettino ufficiale ricevuto dalla Prefettura, rende noto, oggi, che al 31 dicembre risultavano 232 persone positive, di cui 67 ospedalizzate, e 10 in stato di sorveglianza e isolamento fiduciario.

La prima diffusione dei dati dell’anno quindi – sebbene faccia riferimento ancora dicembre – conferma l’aumento costante della curva e registra anzi la crescita più importante del mese appena concluso: in appena due giorni infatti, i manduriani positivi al Covid sono cresciuti di ben ventitré unità, registrando il nuovo picco dell’ultimo mese dell’anno e il massimo storico del 2020.

La prima diffusione ufficiale dello scorso 2 dicembre riportava infatti “solo” 164 cittadini positivi: un confronto con i numeri di oggi conferma che in trenta giorni i contagi sono aumentati di parecchio, registrando una crescita del 42%. Attenzione massima quindi, in attesa che la campagna di vaccinazione si estenda all’intera popolazione pugliese.