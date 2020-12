Da oggi a Manduria scatta la zona rossa, cosa si può e non si può fare

Oggi Manduria come tutta Italia è zona rossa. Così sarà anche nelle giornate di domani, 26 e 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio.

Per sportarsi da casa oggi serve l’autocertificazione che deve motivare esigenze lavorative, situazioni di necessità come fare la spesa e motivi di salute.

Durante i giorni festivi si potrà fare visita a parenti e amici. Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito solo a due persone e una sola volta al giorno. Si possono portare con sé i minori di 14 anni, persone con disabilità o non autosufficienti. Serve sempre l’autocertificazione. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Per chi viola i divieti previsti dal decreto legge sono previste sanzioni da 400 a mille euro.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi, centri estetici), fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. I luoghi di culto possono restare aperti fino alle 22.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentite la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, quella con asporto.

È consentita l’attività motoria e sportiva individuale nei pressi della propria abitazione.