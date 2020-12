​In città tanti positivi “sulla fiducia”: il fenomeno dei negazionisti o del silenzio

Quanti sono i manduriani positivi al Covid o in posizione di stretto contatto con familiari positivi che anziché seguire le procedure di isolamento fiduciario o di quarantena come prescrivono i protocolli sanitari, continuano a condurre una vita sociale “normale” incuranti della propria e della altri salute? Non pochi, a giudicare dalle numerose segnalazioni che giungono alla nostra redazione.



Solo durante la giornata di ieri abbiamo avuto notizia di due casi diversi che riguardano due nuclei familiari con al loro interno dei casi di positività al Covid, anche con sintomi, ma che non hanno rispettato alcun tipo di isolamento fiduciario o quarantena, continuando ad uscire di casa per recarsi a fare shopping o addirittura continuando a lavorare in ufficio a stretto contatto con colleghi ignari della situazione.

Comportamenti deplorevoli, spesso accompagnati da palesi manifestazioni di negazionismo o da una visione peccaminosa dell’essere positivi (la “colpa” del contagio) che nascondono in realtà grande ignoranza e scarsissimo rispetto per la collettività.

Ma c’è di più: il sistema di tracciamento dei positivi e dei loro possibili contatti si basa esclusivamente sulla “fiducia”: questo vuol dire che chi risulta positivo ad un tampone potrebbe anche scegliere deliberatamente di non rivelare i nomi delle persone con cui ha avuto contatti nei due giorni precedenti, lasciamo di fatto liberi in circolazioni possibili untori, così come pare stia avvenendo anche a Manduria, soprattutto con l'avvicinarsi delle festività natalizie. Non esiste alcun tipo di controllo successivo al tampone: chi è positivo non subisce controlli da parte di nessuno, così come non sono sottoposti a controllo i suoi familiari e congiunti, i quali, come detto, se non segnalati dal soggetto positivo, non sono obbligati a loro volta ad eseguire alcun test o tampone, essendo così affidata solo alla propria coscienza la scelta di un possibile isolamento fiduciario in casa.

A tutto ciò si aggiunge la peculiarità di una situazione tutta manduriana che vede ormai da mesi la nuova amministrazione della città del tutto inerme e silenziosa di fronte a qualsiasi iniziativa tesa a fronteggiare, mitigare o anche semplicemente informare in tema di prevenzione da contagio Covid. Pecoraro e la sua squadra, forse, trovano più proficuo impegnarsi a pubblicare post e video di pura, vacua e sterile propaganda sui social network, ignorando la situazione reale della pandemia a Manduria non comunicando, ad esempio, dati e numeri della pandemia e giocando in questo modo di sponda con quanti per furbizia, paura, ignoranza o senso di colpa si comportano come se a Manduria “non ce n’è Coviddi”.

Gabrio Distratis