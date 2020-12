Il "Carrello Solidale" per i meno fortunati

Per quest’anno l’amministrazione comunale si impegna in un’iniziativa chiamata “Carrello Solidale” in collaborazione con diversi esercizi commerciali per offrire prodotti di prima necessità, cura della persona e dispositivi di sicurezza anti covid ai più bisognosi. L’obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza affinché contribuisca a riempire i suddetti carrelli secondo le proprie disponibilità.

Il progetto solidale è davvero ammirevole, peccato che non sia chiara la dinamica di come esattamente funzionerà. Il comunicato stampa è davvero poco esaustivo a riguardo, così come anche la locandina di promozione dell’evento.

Proprio all’interno di quest’ultima ci sono i loghi della Protezione civile, di Prociv-Arci e dell’associazione di volontariato Angels di Manduria; quindi si potrebbe presumere che la raccolta e la distribuzione sarà gestita da loro. Inoltre non è chiaro a chi saranno destinati i prodotti frutto di questa iniziativa, se l’amministrazione farà o meno affidamento all’elenco censito dai servizi sociali.

L’unica cosa certa è che la raccolta durerà fino al 17 dicembre.

Francesca Dinoi