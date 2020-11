Aggiornamento contagi nei comuni: Manduria non disponibile

Il Comune di Manduria viene sorpreso ancora una volta in fallo per quanto riguarda l’informazione ai propri cittadini sul numero die contagi in città.

A differenza di quanto accade negli altri centri dello stesso versante della provincia i cui aggiornamenti sono invece costanti e tempestivi.

Questa sera il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, ha comunicato che i contagi nel suo comune sono 27, mentre a Sava, il primo cittadino Dario Iaia riferisce che al momento ci sono 86 cittadini savesi positivi al Covid.

A Torricella infine, il dato ufficiale è di 10 contagi, così come riferito dal sindaco Michele Schifone.

Silenzio assoluto dal sindaco manduriano Gregorio Pecoraro e dalla sua amministrazione che probabilmente fornirà i dati nei prossimi giorni.