Turista positivo al Covid in isolamento a Campomarino con la Famiglia, l'appello del sindaco Longo

Dopo quasi sei mesi di immunità Maruggio ha perso il titolo di comune No Covid. «Sapevo che questo momento sarebbe prima o poi arrivato, anzi, visto il “tutto esaurito” (ed il “tutti esauriti”) di questa lunga e strana estate, in realtà lo aspettavo già da un pò!», dichiara il sindaco maruggese Alfredo Longo autore di un lungo post in cui spiega la situazione del contagiato raccomandando la solita cautela e rispetto delle norme.

"Il nostro territorio ha ufficialmente il suo primo caso di positività al Covid !Si tratta di un turista che attualmente è in quarantena con la sua famiglia (anch’essi in isolamento fiduciario seppur negativi al tampone).Questo nostro concittadino ”estivo” sta bene ed osserva pedissequamente le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione della nostra ASL al fine di non diffondere il contagio. A lui va tutta la nostra solidarietà e l’augurio di una prontissima guarigione!

Al momento, inoltre, nessun maruggese risulta ufficialmente contagiato da Covid ma non riusciremo a rimanerne indenni ancor per molto se non prendiamo consapevolezza del fatto di essere gli unici in grado di poterlo fermare. Oggi più di ieri, indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mani, evitare di salutarci con il bacio sulla guancia e mantenere la distanza fisica di sicurezza può fare davvero la differenza tra la salute e la malattia!Al momento la situazione è perfettamente sotto controllo ma cerchiamo di saperci comportare, ognuno di noi ha il dovere civile e morale di proteggere l’altro, soprattutto il più anziano o il più debole! Confido nell’intelligenza e nella responsabilità di ognuno di noi per superare la seconda ondata di Covid.. purtroppo siamo all’inizio !Stiamo attenti per piacere. Alfredo Longo"